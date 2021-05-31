وزير الصناعة يعلن اعتماد إنشاء مجلس الاستدامة البيئية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر إبراهيم الخريف، اليوم الاثنين، اعتماد إنشاء مجلس الاستدامة البيئية.

وقال بندر الخريف: "‏في خطوة تهدف إلى تعزيز مبادرة الإنتاج النظيف في منظومة الصناعة والثروة المعدنية؛ اعتمدنا إنشاء مجلس الاستدامة البيئية لتوحيد جهود المنظومة".

وأكد "الخريف" أن ذلك يساهم في رفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وتحسين مؤشرات الاستدامة لمجتمعات الصناعة والتعدين.