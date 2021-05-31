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بندر الفالح: جرائم الحياة الفطرية تحتل المركز الرابع بعد الأسلحة والمخدرات

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المتحدث الرسمي للحياة الفطرية بندر الفالح، اليوم الاثنين، مفهوم جرائم الحياة الفطرية.

وقال الفالح لبرنامج "صباح " : إن جرائم تحتل المركز الرابع بعد جرائم الأسلحة والمخدرات والإتجار بالبشر، والجرائم البيئية هي جزء منها جرائم الحياة الفطرية.

وأضاف : هي أي نشاط سلبي يقع من افراد أو شبكات يؤثر بشكل سلبي على الحياة الفطرية وتكون منظمة أو غير منظمة وفي بعض الحالات تكون منظمة من شبكات إجرامية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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