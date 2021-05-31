شكرا لمتابعة خبر عن بندر الفالح: جرائم الحياة الفطرية تحتل المركز الرابع بعد الأسلحة والمخدرات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المتحدث الرسمي للحياة الفطرية بندر الفالح، اليوم الاثنين، مفهوم جرائم الحياة الفطرية.

وقال الفالح لبرنامج "صباح السعودية " : إن جرائم تحتل المركز الرابع بعد جرائم الأسلحة والمخدرات والإتجار بالبشر، والجرائم البيئية هي جزء منها جرائم الحياة الفطرية.

وأضاف : هي أي نشاط سلبي يقع من افراد أو شبكات يؤثر بشكل سلبي على الحياة الفطرية وتكون منظمة أو غير منظمة وفي بعض الحالات تكون منظمة من شبكات إجرامية.