شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطنات يعملن في مصانع أجهزة التكييف يروين تجربتهن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

روى عدد من المواطنات يعملن في مصانع أجهزة التكييف تجربتهن، حيث نجحت المرأة في هذا المجال رغم وجود تحديات عديده فيه.

وقالت إحدى العاملات في مصنع وطني في الدمام لقناة "الإخبارية" : اعمل فني تجميع حيث اجمع الأدوات الصغيرة، حيث آن هذه الصناعة ارتبطت بالذكور فقط ولكن شئ جمبل ان تعمل النساء في هذا المجال.

وأضافت أنها تعمل على ادوات صغيرة جدا تتناسب مع طبيعة الأنثى، حيث واجهت صعوبات في البداية ولكن الآن اصبح العمل سهل بالنسبة لي واتعودت على هذا المجال الجديد والفريد من نوعه.