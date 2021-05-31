شكرا لمتابعة خبر عن منع أسرة سعودية وراكب هندي من دخول مطار القاهرة بسبب كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

قررت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، منع دخول أسرة سعودية بسبب عدم حملهم تحليل PCR لأطفالهم، وراكب هندي بعد اكتشاف إصابته بـ فيروس كورونا، فور وصولهم علي رحلتين من الرياض وباريس.

وأوضحت مصادر مطلعة بالمطار ، إن أطباء الحجر الصحي قاموا بفحص 13 راكبا من جنسيات مختلفة وصلوا علي رحلة الخطوط الفرنسية من باريس وتبين إصابة راكب هندي بفيروس كورونا، بالرغم من حملهم تحليل PCR سلبي.

وأضاف المصادر أنه تم منع دخول عائلة سعودية وصلت علي الطائرة القادمة منه الرياض، وذلك لعدم حمل أطفالهم فوق الـ 8 سنوات لتحليل PCR ، وتم عزلهم باحدي صالات الترانزيت بالمطار ، والسماع بسفرهم علي نفس الطائرتين ، وذلك بعد اتخاذ الاجراءات .