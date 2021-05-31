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‏وزير الشؤون الإسلامية: مكبرات الصوت من المستحدثات والمغرضون ليس لهم قيمة لدينا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الاثنين، أن مكبرات الصوت من الأشياء المستحدثة.

وقال الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن الوزارة تلقت العديد من المطالبات بإيقاف مكبرات الصوت في المساجد.

وأوضح ‏وزير الشؤون الإسلامية، أن مشائخ المملكة أجازوا إيقاف مكبرات الصوت في المساجد؛ حيث أنها ليست من العبادة، فيما أضاف أن: "دول العالم الإسلامي تجني ثمار النهج الصحيح والاعتدال".

وتابع "آل الشيخ" : "المغرضون يشككون في نهج المملكة وليس لهم قيمة لدينا"، مشددًا على أن: "المملكة تحافظ على الدين والعقيدة وخدمة الإسلام".

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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