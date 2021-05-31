الكلاب الضالة تدفع أمانة الشرقية للتعليق: نباشر البلاغات الواردة

قال المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، إنَّ الأمانة تتلقى عددًا من البلاغات بشأن وجود كلاب ضالة داخل الأحياء.

وتابع «الصفيان» لـ«الإخبارية»، أن الأمانة تباشر البلاغات الواردة إليها وتجمع الكلاب الضالة من خلال الشبكات؛ لإبعادها خارج المدن وفق لوائح وأنظمة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأشارت إلى وجود تنسيق مباشر مع الجمعية السعودية للرفق بالحيوان ومع وزارة البيئة والمياه والزراعة في هذا الشأن.

من جانبه قال المواطن بدر العنزي، إن وجود الكلاب بهذا العدد يؤدي إلى مخاوف على الأطفال وممارسي الرياضة، في المنطقة.

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