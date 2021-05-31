المرور للمستفيدين: «متابعة الحوادث» مسؤولية القسم المختص

حدد المرور السعودي الجهة المنوطة بالمراجعة لديها بشأن الحوادث المرورية؛ لإنهاء الإجراءات المطلوبة.

وقال المرور: إنَّ المستفيد يمكنه مراجعة القسم المسجل لديه الحادث الذي تعرَّض له، وفق حساب «المرور السعودي» بموقع تويتر.

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد من أحد المستفيدين قال فيه: تعرضت لحادث مروري، ولم تكن معي، حينئذ، رخصة والسبب في حادث هو الطرف الآخر؛ فهل عدم وجود الرخصة يغير من نسبة الخطأ أو من تغطية تأمين الطرف الآخر؟».

ووفق المادة الـ«61» من نظام المرور، تباشر الإدارة المختصة إجراءات التحقيق في الحادث فور وقوعه، وتستكمل الإجراءات بأسرع وقت ممكن، وإذا نتج من الحادث وفاة أو إصابة بدنية جسيمة وجب إيقاف السائق المتسبب مدة لا تتجاوز اثنتين وسبعين ساعة، وللمحكمة المختصة تمديد هذه المدة، ويتحتم في جميع الأحوال إطلاق سراح السائق فور تقديم كفالة غرامية أو حضورية أو وثيقة التأمين المطلوبة، وفي حال الاختلاف يكون الفصل للمحاكم المختصة.

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