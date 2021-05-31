النائب العام يوجه بـ5 إجراءات حول آلية العمل والتعامل مع القضايا

حث النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أعضاء النيابة العامة ودوائر المراجعة على أن ترتكز ملاحظاتهم على تطوير الكوادر ورفع جودة العمل الإجرائي، والحرص على القضايا الأسرية ودعم مساعي الصلح لتحقيق التلاحم ولم شمل الأسر وأفراد المجتمع.

جاء ذلك خلال تفقد النائب العام فرع النيابة العامة بمنطقة الجوف، ولقائه رؤساء الدوائر النيابية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والقيادات الأمنية في المنطقة، وتابع الجهود المبذولة لضمان استمرار التنسيق والتكامل بين النيابة العامة والأجهزة الحكومية.

كما اطلع «المعجب» على جودة الخدمات التي تقدمها فروع النيابة في المنطقة للمراجعين وإجراءات وآليات التعامل مع الجمهور والخطط التطويرية التي من شأنها إنهاء إجراءات القضايا بسرعة وإتقان، وفقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تحرص على كل ما من شأنه توفير الحماية الجنائية وضمان الحقوق لكل مواطن ومقيم في البلاد.

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