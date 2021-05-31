«الكهرباء»: تعويض انقطاع التيار «آلي» ويضاف على الفاتورة التالية

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء، آلية تعويض المنشآت عن انقطاع التيار الكهربائي.

وقالت الشركة، عبر حسابها الرسمي «العناية بالمشتركين»، بموقع تويتر، إن التعويض (في هذه الحالة) يتم بشكل آلي، وتتم إضافة مبلغ التعويض مع الفاتورة المقبلة.

جاء ذلك ردًا على استفسار تلقته الشركة من أحد المشتركين قال فيه، تم فصل التيار الكهربائي عن منشأتي منذ الساعة التاسعة صباحاً في ذروة العمل؛ وتواصل معي مسؤولو الدعم وأفادوا بأن ان رقم المشترك ليس مدرجًا بأي قرار لفصل الكهرباء، وذلك أطالب بتعويض عن الضرر الحاصل لي على المنشأة.

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