سفارة السعودية بإسبانيا توجه تنويهًا مهمًا للمواطنين الراغبين في السفر

أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية بإسبانيًا، تنويهًا مهمًا للمواطنين الراغبين بالسفر إلى إسبانيا؛ حيث أكدت أن الحكومة الإسبانية أصدرت قرارًا يقضي بتمديد القيود المفروضة للدخول إلى إسبانيا في الأوضاع الراهنة على رعايا الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وغير التابعين لمنطقة «شنغن» حتى نهاية يوم 30 يونيو 2021.

وقال الحساب الرسمي للسفارة على موقع «تويتر»: «يستثني هذا القرار بعض الفئات التي سيتعين عليها الحصول على فحص pcr بنتيجة سلبية قبل الرحلة بـ72 ساعة بحد أقصى وتعبئة النموذج الخاص بوزارة الصحة الإسبانية على موقعها الإلكتروني www.spth.gob.es»، أو من خلال تطبيق (SpTH).

وللاطلاع على الفئات المستنثاة من هذه القيود يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للسفارة على الرابط الآتي.. اضغط هنا:

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