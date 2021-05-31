«السديس» يطلع على التقرير الإعلامي لرمضان.. والمشاهدات ٢٠ مليونًا

تسلم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، التقرير الإعلامي للوكالة المساعدة للعلاقات والشؤون الإعلامية لموسم رمضان المبارك.

وقام بتسليم التقرير فضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري، بحضور فضيلة المستشار والوكيل المشرف على الشؤون العلمية والأكاديمية الدكتور نبيل اللحيدان، وفضيلة المستشار والوكيل المشرف على الشؤون التوجيهية والفكرية الدكتور أحمد بن علي الحذيفي، وسعادة وكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والتطويرية الأستاذ عبدالعزيز الأيوبي، وسعادة مساعد الوكيل المساعد للعلاقات ‏والشؤون الإعلامية بوكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي الدكتور سعد بن علي الأسمري.

وأشاد بما شاهده من استعراض للخدمات المقدمة والتي أسهمت في إيصال رسالة الحرمين الشريفين للعالم أجمع.

وأثنى على الأرقام التي حققتها الوكالة في الشأن الإعلامي، حيث بلغ عدد التقارير والأخبار الصحفية ١١٩، و٥٠٤ تغريدات على حساب الوكالة في التويتر، كذلك ما تم نشره في القنوات الفضائية ووكالات الأنباء الذي بلغ ٧٦ محتوى إعلاميا.

وبلغ عدد التغطيات الإعلامية ١٦٦ تغطية في المسجد النبوي، كما بلغ عدد المشاهدات ٢٠ مليون مشاهدة.

وأكد أهمية تدعيم خدماتها بأحدث التقنيات وتطوير منظومة الأعمال لتحقيق تطلعات ولاة الأمر.

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