وزارة الموارد البشرية: «ملاحظة إجرائية» تعطل تغيير نشاط المنشآت

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الإثنين، أن طلب تغيير نشاط المنشأة تتم إعادته بسبب وجود ملاحظة تتطلب رفعها.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» بموقع تويتر، إنَّ ظهور «رفض فتح فرع»، عبر تتبع الإجراءات إلكترونيا، يكون بسبب وجود ملاحظة: انتهاء مهلة تصحيح نشاط المنشأة، لذلك يلزم إعادة طلب تصحيح نشاط المنشأة ليتم رفع الملاحظة.

إلى ذلك تنص المادة الـ«15» من نظام العمل على، إلزام «صاحب العمل عند بدء العمل في أي منشأة بأن يبلغ مكتب العمل المختص كتابة بالبيانات التي تشمل: اسم المنشأة ونوعها ومركزها، والعنوان الذي توجه إليه المراسلات، وأي معلومة يكون من شأنها سهولة الاتصال بالمنشأة، والنشاط الاقتصادي المرخص له بمزاولته مع ذكر رقم السجل التجاري أو الترخيص وتاريخه، وجهة إصداره، وإرفاق صورة منه، وعدد العمال المراد تشغيلهم في المنشأة، واسم مدير المنشأة المسؤول، وأي بيانات أخرى تطلبها الوزارة».

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