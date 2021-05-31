تطبيق «صحتي» يقود المستفيدين إلى أقرب مراكز فحص فيروس كورونا

جدَّدت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، التأكيد على إتاحة مراكز اللقاح المخصصة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» والقريبة من المستفيدين، وذلك عبر تطبيق صحتي بمجرد الدخول عليه.

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد للوزارة، عبر حسابها الرسمي «الصحة 937»، بموقع تويتر، تساءل فيه أحد المستفيدين بشأن الأماكن المخصصة لفحص كورونا بحفر الباطن.

وقالت الوزارة، إنه بمجرد دخول المستفيد على تطبيق صحتي لحجز موعد فحص فيروس كورونا؛ ستظهر له المراكز المتاحة والقريبة من موقعه، وفي حالة ظهور أعراض لديه يمكن التوجه إلى عيادات تطمن مباشرة دون الحاجة إلى حجز موعد مسبق.

إلى ذلك أعلنت علنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل 1245 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 450436 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 1275 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 433413.

كما تم تسجيل 15 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 7362 حالة.

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