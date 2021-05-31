إعادة افتتاح 8 مساجد بعد تعقيمها في 5 مناطق

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًا وإعادة فتحها: مسجدان في كل من مناطق القصيم والرياض والمدينة المنورة، ومسجد في منطقتي الشرقية وعسير.
وبينت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة للحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد، داعيةً المصلين إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.
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