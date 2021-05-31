المعجب: على أعضاء النيابة إنهاء القضايا الأسرية ودعم مساعي الصلح

وحث «المعجب» أعضاء النيابة العامة ودوائر المراجعة على أن ترتكز ملاحظاتهم على تطوير الكوادر، ورفع جودة العمل الإجرائي، والحرص على إنهاء القضايا الأسرية، ودعم مساعي الصلح، لتحقيق التلاحم ولم شمل الأسر وأفراد المجتمع.
كما اطلع، بشكل مباشر، على جودة الخدمات التي تقدمها فروع النيابة فى المنطقة للمراجعين، والإجراءات والآليات المتبعة فى التعامل مع الجمهور، والخطط التطويرية التي من شأنها إنهاء إجراءات القضايا بسرعة وإتقان، وفقا لتوجيهات القيادة التي تحرص كل الحرص على كل ما من شأنه توفير الحماية الجنائية، وضمان الحقوق لكل مواطن ومقيم فى بلادنا الغالية.
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