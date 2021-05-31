ارتفاع الحرارة على أجزاء من الشرقية والمدينة

‏توقع المركز الوطني للأرصاد ارتفاع درجات الحرارة على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة والشرقية اعتبارا من يوم غد الثلاثاء وذلك حتى بداية الأسبوع القادم. وقال المركز إنه يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 46 و 48 درجة مئوية.



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