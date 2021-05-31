حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

توقع المركز الوطني للارصاد سماء غائمة جزئياً والفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل والجوف. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض تمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وسجلت الدمام أعلى ارتفاع في درجة الحرارة بلغت 45 درجة مئوية بينما سجلت السودة في منطقة عسير أقل درجة حرارة بلغت 25 درجة.

أما نسبة الرطوبة فقد سجلت طريف أعلى نسبة رطوبة بلغت 95، فيما سجلت كل من الأحساء وشرورة ورفحا أقل نسبة رطوبة وبلغت 25.