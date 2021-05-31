شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : ابتكار سعودي.. أداة تشخيص سريعة لـ «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توصل فريق بحثي بمعهد الأبحاث والاستشارات الطبية بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، إلى أداة تشخيص سريعة للفيروس المسبب لأعراض فيروس كورونا "كوفيد- 19"، وذلك بفضل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين لقطاع البحوث العلمية لخدمة الإنسانية، وتم الدعم المؤسسي من وزارة التعليم ممثل بوكالة البحث والابتكار.

وأكدت الباحثة في معهد الأبحاث والاستشارات الطبية التابع للجامعة د. ابتسام السحيمي، أن هذه الأداة تتميز بالسرعة والدقة والكفاءة العالية للتشخيص مقارنة بالطرق التقليدية، وتعتمد على تحسين تفاعل البلمرة المتسلسل متعدد "PCR"، مضيفة أنه تم نشر ورقتين علميتين بشأنها في مجلات علمية عالمية مرموقة.

وكشفت بأن هذا المشروع البحثي يعد أحد مشاريع التمويل المؤسسي الممول من وزارة التعليم، وحصل الاكتشاف على موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء؛ كونه يعد إحدى التقنيات البحثية الواعدة التي من الممكن تسويقها كأحد أهم المنتجات البحثية.