شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع نظيره السويدي جهود إنهاء الأزمة اليمنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بمقر الوزارة في الرياض اليوم، وزيرة خارجية مملكة السويد آن ليندي.

وجرى خلال الاستقبال، بحث تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، كما استعرض الجانبان الجهود المشتركة لإنهاء الأزمة في اليمن وفقاً للقرارات الدولية، بالإضافة إلى مناقشة أبرز مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حيالها.