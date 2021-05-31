شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 32 منشأة مخالفة للاحترازات بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس 3969 جولة رقابية مع الجهات المعنية ، وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية ، والتي أسفرت عن إغلاق 32 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أن الجهود الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية ، ورصدت الفرق الميدانية خلالها 47 مخالفة تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح ، والتساهل في قياس حرارة العملاء ، أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا ، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.