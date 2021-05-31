شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يشدد على دعم مساعي الصلح ولم شمل الأسرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حث النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أعضاء النيابة العامة ودوائر المراجعة على أن ترتكز ملاحظاتهم على تطوير الكوادر ورفع جودة العمل الإجرائي، والحرص على القضايا الأسرية ودعم مساعي الصلح لتحقيق التلاحم ولم شمل الأسر وأفراد المجتمع.

جاء ذلك خلال تفقد تفقد عبدالله المعجب صباح اليوم الأثنين ، فرع النيابة العامة بمنطقة الجوف، والتقى بأصحاب الفضيلة رؤساء الدوائر النيابية، بالإضافة لعدد من المسؤولين والقيادات الأمنية في المنطقة، ووقف عن قرب على الجهود المبذولة لضمان استمرار التنسيق والتكامل بين النيابة العامة والأجهزة الحكومية في المنطقة.

كما اطلع بشكل مباشر على جودة الخدمات التي تقدمها فروع النيابة في المنطقة للمراجعين والإجراءات والآليات المتبعة في التعامل مع الجمهور والخطط التطويرية التي من شأنها إنهاء إجراءات القضايا بسرعة وإتقان، وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله التي تحرص كل الحرص على كل ما من شأنه توفير الحماية الجنائية وضمان الحقوق لكل مواطن ومقيم في بلادنا الغالية.