شكرا لقرائتكم خبر عن 9580 متطوعاً ومتطوعة و285 ألف ساعة تطوعية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - إجمالي عمليات نظام الاتصالات الإدارية في 6 أشهر 171222عملية

عقد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم الاجتماع الدوري المرئي مع الوكلاء ورؤساء البلديات والإدارات بالأمانة، لمناقشة المبادرات والخطط والإستراتيجيات البلدية المستجدة، وبرنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق في دورته الثالثة.

وجرى خلال الاجتماع استعرض البنود المدرجة على جدول الأعمال، والمتضمنة الدليل الارشادي وخارطة شركاء دعم الجهة في تبني ممارسات كفاءة الإنفاق، وتطوير المحفظة الخمسية لمشاريع الرأسمالية بالأمانة، الحصر المبدئي للمشاريع الرأسمالية المرسلة من قبل الوكالات والإدارات العامة، وخطة التوجهات الإستراتيجية للتطوع في القطاع البلدي وخطة ورؤية الأمانة في العمل التطوعي، وخطط الأمانة التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني.

كما استعرض الاجتماع أعمال التطوع التي حققتها الأمانة، حيث بلغ عدد المتطوعين المساهمين والمشاركين في أعمال الأمانة المختلفة المسجلين في منصة الأمانة أكثر من 9580 متطوعاً ومتطوعة، فيما بلغ عدد الفرص التطوعية 205 فرص تطوعية، وبلغ عدد الساعات التطوعية 285420 ألف ساعة تطوعية، في مجالات (الهندسة، الإسكان، الاجتماعي، الفني، التعليمي، التدريبي، الخدمي، التنظيمي، الإعلامي، البيئي، الأمن والسلامة، عام).

واطلع على أبرز التحديثات على نظام التعاملات الإلكترونية، وعلى إحصائيات خدمة التوقيع الإلكتروني، حيث بلغ إجمالي عدد العمليات لنظام الاتصالات الإدارية خلال الأشهر الستة الماضية 171222عملية، وبلغ إجمالي عدد التواقيع الإلكترونية على المعاملات أكثر من 880 توقيعا.