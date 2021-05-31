شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الصحة : نرصد إرتفاع ملحوظ في الحالات الحرجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - اللقاحات آمنة وفاعلة ونوصي الجميع بأخذها

- تسجيل1245 إصابة جديدة بكورونا وتعافي1275 حالة

قالت الصحة أنها لاتزال ترصد إرتفاعاً ملحوظاً في عدد الحالات الحرجة وأوصت الجميع بأخذ اللقاح حمايةً لهم من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته بإذن الله، لافتةً أن "اللقاحات" وسيلة آمنة وفاعلة للتخلص من الأمراض المعدية بإذن الله.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1245) حالة مؤكدة وتعافي(1275) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9661) منها (1438) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (450436) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (433413) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(15)حالة وفاة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7362) حالة "يرحمهم الله جميعاً" كما تم إجراء (92458) فحص مخبري.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحيةوالخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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