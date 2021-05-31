شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق الإصدار الصوتي لقراءات أئمة المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة بإدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي إصدارها الصوتي والمرئي لمصحف المسجد النبوي الشريف لعام 1442هـ والذي يشمل تلاوة صلاة التراويح والتهجد لأصحاب الفضيلة أئمة المسجد النبوي الشيخ الدكتور علي الحذيفي والشيخ الدكتور عبدالمحسن القاسم والشيخ الدكتور صلاح البدير والشيخ الدكتور عبدالله البعيجان والشيخ أحمد بن طالب حميد والشيخ خالد المهنا والشيخ أحمد الحذيفي.

وأوضح مدير الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي الأحمد بن عبدالواحد الحطاب أن الإدارة قامت بتصفية وتنقيح ومعالجة الصوت بأعلى مواصفات التقنية والجودة وأنَّ هذا الإصدار يأتي لمواكبة الجديد في الإصدارات وتلبية طلبات الرواد, كما يمكن للمستخدمين اللاستماع أو تحميل الإصدار الصوتي من خلال النقر على رابط موقع بوابة الحرمين :

https://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.scholartelawat&schid=34061&audiotype=quran&browseby=qaree

ويمكن للرواد طلب نسخة صوتية من مصحف 1442 هـ على ( CD ) من خلال زيارة الإدارة في باب عمر بن الخطاب رضي الله عنه باب رقم ( 17 ) .