شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق الإنسان : حذف مشاهد التدخين من الأفلام والمسلسلات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • منع استيراد الحلوى وألعاب الأطفال على هيئة سجائر

أوضحت هيئة حقوق الإنسان ، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين ، أنه يمنع استيراد وبيع ألعاب الأطفال والحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من وسائل التدخين، كما يمنع التدخين في أماكن تصنيع الطعام والمواد الغذائية والمشروبات وتجهيزها وتعبئتها.

وأكدت أنه يتم حذف مشاهد تعاطي التبغ ومشتقاته من الأفلام والمسلسلات والبرامج والمطبوعات التي تعرض في المملكة ، وكل ما يشجع على التدخين.