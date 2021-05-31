الصحة : الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة لـ5 فئات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة الصحة ممثلة في مركز 937 صحة أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة في المملكة لمن تنطبق عليهم الشروط ضمن الفئات الخمسة المستهدفة في هذه المرحلة.

الفئات المستهدفة بالجرعة الثانية

وقال المركز ردًا على استفسار بهذا الشأن: استكمالاً للجهود المبذولة في متابعة حملة اللقاحات والتركيز على الفئات عالية الخطورة بدأ تطعيم الجرعة الثانية من لقاح كوفيد 19 للفئات التالية:

-مرضى الغسيل الكلوي.

-مرضى السرطان النشط.

-مرضى زراعة الأعضاء.

– السمنة المفرطة بكتلة وزن ٤٠ فما فوق.

– أكثر من ٦٠ سنة.

لقاح كورونا في السعودية

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

عدد الجرعات المعطاة

وكانت وزارة الصحة كشفت عن أرقام جرعات لقاح كورونا في المملكة والتي تجاوزت (14) مليونًا و100 ألف جرعة عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

وحثت الصحة الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح بالمجان ضمن إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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