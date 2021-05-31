لهذا السبب المدخنون أكثر عرضة لمضاعفات كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-31

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

في وقت حذرت منظمة الصحة العالمية من ارتفاع المسارات المرضية الخطيرة لفيروس كورونا والتي تصل إلى الوفاة لدى المدخنين بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بغيرهم، رأى استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور محمد رأفت، أن التدخين يضعف مناعة الجسم، وبالتالي يصبح المدخن في حالة صعبة عند دخوله مرحلة المضاعفات، وكثيرًا منهم لا يستطيعون مواجهة الفيروس لأن الجهاز المناعي لديهم دخل في مرحلة صراع قوي، وقد تزداد هذه المشكلة أكثر عند كبار السن من المدخنين.

التدخين وعدوى كورونا:

وقال في تصريحات لـ “متابعات الخليج 365“، الأمر لا يتوقف على ما بعد الإصابة بل قبل الإصابة أيضًا بمعنى أن فئة المدخنين بكل أشكاله معرضون للإصابة، إذ سبق وأن حذرت منظمة الصحة العالمية في تقاريرها من التدخين، لوجود ارتباط بين التدخين والإصابة بمضاعفات فيروس كورونا، موضحة أن مدخني التبغ سواء كانت السجائر، الشيشة، السيجار، السجائر الإلكترونية، أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، لأن التدخين ينطوي على ملامسة الأصابع الملوثة بالشفاه، ما يزيد من احتمالية الإصابة بالفيروس لانتقاله من اليد إلى الفم.

يقلل سعة الرئة:

وبين أن التقارير الصحية أوضحت أن تدخين أي نوع من أنواع التبغ يقلل من سعة الرئة، ويزيد من خطر الإصابة بالعديد من التهابات الجهاز التنفسي، ويمكن أن يزيد من شدة أمراض الجهاز التنفسي، كما أن التدخين يضعف وظائف الرئة ما يجعل من الصعب على الجسم مقاومة فيروس كورونا وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى، حيث تشير الأبحاث إلى أن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة لفيروس كورونا والوفاة.

أمراض الجهاز التنفسي:

واختتم الدكتور رأفت بالقول، التدخين أقوى عامل خطر في العديد من أمراض الجهاز التنفسي الأخرى، ومنها نزلات البرد والأنفلونزا والالتهاب الرئوي والسل، إذ تُسهم الآثار التي يخلفها التدخين على الجهاز التنفسي في زيادة احتمالات إصابة المدخنين بكل هذه الأمراض، وقد تكون أكثر خطورة، ويرتبط التدخين أيضًا بتفاقم متلازمة ضيق التنفس الحادة، التي تعد إحدى المضاعفات الرئيسية للحالات الوخيمة من عدوى كوفيد-19، بين الأشخاص الذين يعانون من إصابات الجهاز التنفسي الوخيمة.

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