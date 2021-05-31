تناول المكسرات يعزز صحة الحوامل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-31

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

دعت استشارية التغذية الدكتورة جواهر عبدالله، السيدات الحوامل لتناول المكسرات ولو مرة أسبوعيًا لفوائد ذلك على صحة الحامل، مبينة أن المكسرات تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية الهامة التي تعتبر ضرورية بشكل خاص أثناء الحمل.

مصدر غني بالفيتامينات:

وقالت في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365 “، إن المكسرات مصدر غني بالفيتامينات مثل الفوسفور والبوتاسيوم والزنك والسيلينيوم والنحاس، وكل هذه العناصر ضرورية للنمو السليم للجنين، كما تعد مصدرًا جيدًا للدهون، وبجانب ذلك تساعد المكسرات على تطوير أسنان وعظام الجنين، ومنع انخفاض الوزن عند الولادة، كما تعزز نمو دماغ الجنين، وتقوية الجهاز المناعي للحامل، وتحسين وظائف العضلات والأعضاء، وتقلل من خطر تسمم الحمل.

تعزز ذكاء الأطفال:

وبينت أن دراسة أجراها فريق بحث من معهد برشلونة للصحة العالمية، أظهرت بأن تناول الأمهات المكسرات في الحمل المبكر يعزز من ذكاء الأطفال، فقد وجد تحليل لـ 2200 امرأة وأطفالهن على مدى ثماني سنوات، أن الأطفال الذين تناولت أمهاتهم ثلاث حصص أو أكثر في الأسبوع خلال الأسابيع الـ 12 الأولى كانوا أفضل في اختبارات الذكاء، كما أن أداءهم المعرفي ومدى اهتمامهم وذاكرتهم العاملة أفضل من الأطفال الذين تناولت أمهاتهم القليل من المكسرات أو لم تستهلكها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، ويعتقد فريق البحث بمعهد برشلونة للصحة العالمية أن العناصر الغذائية المفيدة مثل حمض الفوليك والأحماض الدهنية الأساسية مثل أوميغا 3 وأوميغا 6 تتراكم في الأنسجة العصبية للجنين في مرحلة مبكرة حاسمة من التطور.

تناول المكسرات باعتدال:

وخلصت الدكتورة جواهر إلى القول ، يجب على الحامل تناول المكسرات بنسب متوازنة ومعتدلة لتجنب الآثار السلبية التي قد تظهر، إذ إن بعض أنواع المكسرات المحمصة تحتوي على مستويات صوديوم عالية تزيد من ضغط الدم، وهذا ضار جدًا للحامل أثناء الحمل، لذا يجب تناولها باعتدال.

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