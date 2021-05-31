أمير الرياض يرعى غدًا تخريج دفعتين من جامعة الملك سعود

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حفل تخرج الدفعتين التاسعة والخمسين والستين من طلاب جامعة الملك سعود للعامين الأكاديميين 1441هـ و1442هـ -عن بعد- غدًا.

وثمن رئيس الجامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر رعاية سمو أمير منطقة الرياض -حفظه الله- لهذا الحفل والتي تأتي امتدادًا لحرصه الكريم على دعم الجامعة ومشاركة أبنائه الطلاب فرحتهم.

تفاصيل دفعتي جامعة الملك سعود

وصرحت رئيسة اللجنة العليا لحفل التخرج ووكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة غادة بنت عبدالعزيز بن سيف، أن عدد خريجي الجامعة من الطلاب بلغ (6721) خريجًا للدفعة التاسعة والخمسين، و(6003) خريجين للدفعة الستين، وذلك بحسب الدرجات العلمية التالية: (214) لدرجة الدكتوراه، و(1064) لدرجة الماجستير، و(10116) لدرجة البكالوريوس، و(63) للزمالة الطبية، و(60) للدبلوم العالي، و(19) للدبلوم الطبي، و(519) للدبلوم المشارك، و(669) للدبلوم.

وتبارك الجامعة لجميع خريجيها، متمنيةً لهم التوفيق والسداد لخدمة وطنهم بكل تفانٍ وعزيمة وطموح، والمساهمة في نهضة الوطن بجميع المجالات.

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