أطعمة عليك بالحد من تناولها لتجنب العطش

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-31

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أوضح استشاري التغذية الدكتور عصام العباس، أن هناك أطعمة ينبغي الحد من تناولها، إذ إنها قد تزيد من حرارة الجسم وتحفز الوظائف الحيوية وتزيد عملية الأيض.

ولفت إلى أن هذه الأغذية تشمل التوابل مثل القرنفل، القرفة، الفلفل الحار، الكمون، الزنجبيل، والأطعمة التي تحتوي على الكبريت مثل الكراث، البصل، الثوم، الخردل، والبذور الزيتية مثل المكسرات، اللوز، والبقوليات مثل الحمص العدس، الفاصوليا المجففة، والدرنات مثل البطاطا، وبعض الحبوب مثل الحنطة السوداء، الشوفان، فهذه هي الأطعمة تزيد من درجة حرارة الجسم وتسبب بالتالي بعض التعب، بالإضافة إلى الحرارة إذا كان الفرد يستهلك الكثير منها في الصيف.

تجنب مشروبات الكافيين:

وقال في تصريحات لـ “متابعات الخليج 365“، أنصح أيضًا بالحد من استهلاك المشروبات الساخنة وخصوصًا الشاي والقهوة لاحتوائهما على الكافيين، وبالإمكان تناول العصائر الطازجة الباردة فهي تزود الجسم بالفيتامينات والمعادن والألياف الضرورية، كما تسهل حركة الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى دورها في منح النشاط والحيوية.

أطعمة لمواجهة الحرارة:

ولفت إلى أن هناك أطعمة صحية لمواجهة ارتفاع الحرارة والحد من الشعور بالعطش مثل الخضراوات والفواكه كالطماطم والخيار والكوسة والفلفل الحلو والباذنجان والفطر والسلطة الخضراء والبطيخ والخوخ والمشمش وسلطة الفواكه، بجانب الحرص على تناول الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الماء كالبطيخ والكمثرى والتفاح والعنب والبرتقال.

الماء أفضل السوائل لمواجهة العطش:

وشدد الدكتور العباس، على ضرورة تناول الماء بشكل معتدل يوميًا لتفادي التعرض لمشاكل الجفاف، فأهمية تناول السوائل وتحديدًا الماء تزداد بشكل كبير خلال فترات الصيف مع ارتفاع درجة الحرارة، والأفضل تناول الماء المعتدل في الحرارة أي ليس باردًا جدًا أو حارًا، فبالرغم من أن المشروبات الباردة بشكل عام تعطي إحساسًا بالانتعاش خلال أيام الصيف الحارة، إلا أنها تزيد من نسبة إفراز العرق.

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