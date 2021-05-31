وزير الخارجية يبحث مع نظيرته السويدية الجهود المشتركة لإنهاء أزمة اليمن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-31

متابعات الخليج 365 - واس

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بمقر الوزارة في الرياض اليوم، معالي وزيرة خارجية مملكة السويد آن ليندي.

وجرى خلال الاستقبال، بحث تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، كما استعرض الجانبان الجهود المشتركة لإنهاء الأزمة في اليمن وفقاً للقرارات الدولية، بالإضافة إلى مناقشة أبرز مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حيالها.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة السويد إيناس بنت أحمد الشهوان.

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