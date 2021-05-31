موجة حر قوية تبدأ الأربعاء ودرجات الحرارة تصل 49

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني أن تشهد المملكة موجة حر تصل فيها درجات الحرارة إلى 49 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة

وقال الحصيني: متوقع من الأربعاء 1442/10/21هـ موجة حر قوية إلا أن يصرفها الله – متوقع التأثير الأكبر على شمال الشرقية والربع الخالي وأجزاء من منطقتي مكة والمدينة والكويت وجنوب شرق العراق الحرارة المتوقعة عليها تتراوح من 45 لـ 49°C ويليها منطقتا الرياض والقصيم ومتوقع أن تتراوح الحرارة بين 44 لـ 46°C.

حالة الطقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة) تمتد إلى أجزاء من وسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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