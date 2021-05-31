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شكرا لقرائتكم 100 وظيفة لخريجي الكلية التقنية في الدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-31
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100 وظيفة لخريجي الكلية التقنية في الدمام
في 16 تخصصًا
متابعات الخليج 365 - واس
وقعت إدارة الكلية التقنية في الدمام؛ مع إحدى الشركات الصناعية الوطنية، مذكرة تفاهم لتوظيف 100 خريج في عدد من التخصصات التقنية في مشاريع الشركة، وذلك من خلال التوظيف المباشر.
جهود الكلية التقنية المثمرة في الدمام
وأوضح المدير العام للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية المهندس بدر العبدالواحد، أن المذكرة تأتي نتيجة ثمرة التواصل المستمر مع القطاع الخاص، والطلب المتزايد لخريجي الكليات والمعاهد التقنية من خلال توفير وإيجاد أفضل الفرص الوظيفية لهم، مشيرا إلى أن الوظائف تشمل 16 تخصصا تقنيا.
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