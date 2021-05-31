الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-31

استثناء حامل شهادة التطعيم من أي إجراء خلال تنقله في الاتحاد الأوروبي

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكدت المفوضية الأوروبية، استثناء حامل شهادة التطعيم من أي إجراء خلال تنقله في الاتحاد الأوروبي، معلنة عن حجم إمدادات اللقاحات والمقرر تلقيحها لـ 70% من السكان.

هؤلاء مستثنون من إجراءات التنقل في الاتحاد الأوروبي:

وبموجب القرار الذي قدمه الاتحاد الأوروبي، وتم تبنيه بالإجماع، يتعين على الدول الأعضاء أن تتصدر عملية تنفيذ الإصلاحات، التي تأتي بعد انتقادات لأسلوب التصدي العالمي للأزمة.

ومن ناحية أخرى أعلنت منظمة الصحة العالمية، موافقتها على دراسة توصيات بتطبيق إصلاحات طموحة أعدها خبراء مستقلون لتعزيز دور المنظمة، بحسب العربية.

الصحة العالمية تتجه نحو معاهدة دولية لتصدي لكورونا:

ويستعد وزراء الصحة في الدول الأعضاء في المنظمة، لعقد اجتماع يوم 29 نوفمبر المقبل لاتخاذ قرار حول بدء مفاوضات بشأن معاهدة دولية الهدف منها تعزيز سبل التصدي لفيروس كورونا وأي جائحة في المستقبل.

ومن جهته أكد مايك رايان مدير الطوارئ في المنظمة أمام الاجتماع الوزاري السنوي، ترحيب المنظمة بالتوصيات ومحاولة تحويلها اتفاقًا دوليًا أو معاهدة إطارية حول الجاهزية والتصدي للجوائح، بغرض منح منظمة الصحة العالمية القدرة على إرسال المحققين بسرعة لتعقب تفشي الأمراض الجديدة ونشر نتائجهم الكاملة دون تأخير.

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