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شكرا لقرائتكم الشؤون الإسلامية تعيد فتح 8 مساجد بعد إغلاقها بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الشؤون الإسلامية تعيد فتح 8 مساجد بعد إغلاقها بسبب كورونا
مجموع المساجد المعقمة خلال 114 يومًا 1433
متابعات الخليج 365 - واس
أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم افتتاح 8 مساجد بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 5 مناطق، ليصل مجموع ما انتهى تعقيمه واكتملت جاهزيته خلال 114 يومًا 1433 مسجداً، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.
الشؤون الإسلامية تطبق الاحترازات
وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًا وإعادة فتحها: مسجدان في كل من مناطق القصيم والرياض والمدينة المنورة، ومسجد في منطقتي الشرقية وعسير.
وبينت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة للحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد، داعيةً المصلين إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.
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