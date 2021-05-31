السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظة الحديدة اليمنية

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اصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة اليمنية.

وجرى خلال المدة من 13 إلى 19 مايو 2021م ضخ 405,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 357,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتنفيذ 28 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء حملة واحدة للنظافة، استفاد من هذه الخدمات 8.400 فرد.