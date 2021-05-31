شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 7 منشآت وتحرير 83 مخالفة للإجراءات الاحترازية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1500 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، وذلك ضمن جهودها في تكثيف الجانب الرقابي لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا".

وأسفرت الجولات عن إغلاق 7 منشآت مخالفة، وتحرير 83 مخالفة لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية وتطبيق توكلنا، فيما تلقت 23 بلاغاً عن المنشآت المخالفة، وذلك عبر مركز البلاغات 940 .

وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية، والحملات التوعية لرفع مستوى الالتزام والوعي لدى المنشآت والعاملين فيها، وتفعيل مبادرة " ممتثل " بكافة مدن ومحافظات المنطقة، ورصد المخالفات وإغلاق المنشآت المخالفة منها تحقيقاً للسلامة العامة، داعية الجميع للتعاون مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والمخالفات البلدية، وذلك عبر مركز البلاغات، لمعالجتها.