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عاجل : وزير الشؤون الإسلامية : مكبرات الصوت ليست من العبادة

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الدمام - شريف احمد - قال وزير الشؤون الإسلامية، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، إن مكبرات الصوت من الأشياء المستحدثة، وتلقينا العديد من المطالبات بإيقافها في المساجد.

وأضاف : دول العالم الإسلامي تجني ثمار النهج الصحيح والاعتدال.

وقال إن مشائخ المملكة أجازوا إيقاف مكبرات الصوت في المساجد، مضيفا : مكبرات الصوت ليست من العبادة.

وأوضح أن المغرضون يشككون في نهج المملكة وليس لهم قيمة لدينا، مؤكدا أن المملكة تحافظ على الدين والعقيدة وخدمة الإسلام

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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