شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وزير الشؤون الإسلامية : مكبرات الصوت ليست من العبادة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الشؤون الإسلامية، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، إن مكبرات الصوت من الأشياء المستحدثة، وتلقينا العديد من المطالبات بإيقافها في المساجد.

وأضاف : دول العالم الإسلامي تجني ثمار النهج الصحيح والاعتدال.

وقال إن مشائخ المملكة أجازوا إيقاف مكبرات الصوت في المساجد، مضيفا : مكبرات الصوت ليست من العبادة.

وأوضح أن المغرضون يشككون في نهج المملكة وليس لهم قيمة لدينا، مؤكدا أن المملكة تحافظ على الدين والعقيدة وخدمة الإسلام