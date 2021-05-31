التخصصات الصحية تعتمد برنامج الرعاية الصحية المنزلية بالمدينة المنورة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-31

متابعات الخليج 365 - واس

اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية برنامج الرعاية الصحية المنزلية في المدينة المنورة برنامجاً تدريبياً متكاملاً “دبلوم لمدة أربع سنوات”، بعد تحقيق المعايير والمتطلبات وتوافق الإمكانات البشرية والتجهيزات الطبية .

تطوير مهارات العاملين

ويسهم البرنامج في تطوير مهارات العاملين في المجال الصحي من خلال التدريب، وتنظيم الورش والمؤتمرات التي تسهم في اكتسابهم مجموعة المهارات المهنية والوظيفية لتطوير مستواهم المعرفي ومعايير أدائهم المهني .

شارك الخبر