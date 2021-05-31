الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-31

المسند : القيصومة سجلت أعلى درجة حرارة في السعودية

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشر د. عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً) ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة (تسميات) عبر حسابه في “تويتر”، قائمة بدرجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ28 محطة في السعودية.

درجات الحرارة

كما نشر المسند قائمة بأعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة حيث سجلت القيصومة درجة مئوية، بينما سجلت الأحساء 45.9 درجة مئوية.

وقال المسند: “يلاحظ أقصى الشمال (القريات وطريف) أبرد من المصايف الجنوبية الغربية.

وقال إن درجة حرارة الكويت الكبرى يوم أمس سجلت نصف درجة غليان الماء وذلك في الظل.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة )تمتد إلى أجزاء من وسط المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .



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