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تنبيه من سحب رعدية على منطقة المدينة المنورة
متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن سحباً رعدية, ورياحاً نشطة, تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن التنبيه يشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية، والعيص، وبدر، ووادي الفرع .
وبين المركز أن التنبيه يستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الثامنة مساءً.
يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة )تمتد إلى أجزاء من وسط المملكة.
حركة الرياح السطحية
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
حالة الخليج العربي
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .
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