الحبوب تنتهي من ترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد هذا العام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-31

متابعات الخليج 365 - واس

أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد لهذا العام (2021م) بكمية (562) ألف طن، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، والبحر الأسود، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية.

احتياجات شركات المطاحن

وأوضح معالي المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تلبية احتياجات شركات المطاحن من القمح والحفاظ على المخزون الاستراتيجي عند المستويات الآمنة، وسيكون وصول الدفعة الثالثة المتعاقد عليها هذا العام بمشيئة الله خلال الفترة (أغسطس – سبتمبر2021م) وبواقع (9) بواخر، موزعة على (4) بواخر لميناء جده الإسلامي بكمية (245) ألف طن، وعدد (3) بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية (190) ألف طن ، وعدد (2) باخرة لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (127) ألف طن، مفيدًا أنه تم دعوة (23) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها (15) شركة للمنافسة وتم الترسية على العروض الأقل سعرا للشحنات المطلوبة.

استلام القمح المحلي

وبترسية الدفعة الثالثة لهذا العام (2021م) تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية هذا العام على كمية تقدر بنحو (1.2) مليون طن قمح، فيما تواصل المؤسسة ومن خلال (8) فروع لها استلام كميات القمح المحلي من المزارعين الذي يمتد حتى نهاية أكتوبر القادم، وهو ما يعزز كميات الخزن الاستراتيجي من القمح، حيث تقدم المؤسسة عبر منصة “محصولي” الالكترونية كافة الخدمات للمزارعين والمتعلقة بتحديد فروع الاستلام وجدولة المواعيد وكافة إجراءات صرف المستحقات.

ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها عبر الرابط الإلكتروني التالي: http://www.sago.gov.sa/Import/Wheat.



شارك الخبر