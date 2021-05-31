شكرا لمتابعة خبر عن الضمان الصحي: صاحب عمل الزوج هو الملزم بالتأمين على الأبناء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح مجلس الضمان الصحي، اليوم الإثنين، أن الأولوية في التأمين على الأبناء تقع على صاحب عمل الزوج في حال كان الزوجان موظفين.

وذكر مجلس الضمان أن «صاحب عمل الزوج هو الملزم بالتأمين على (الأبناء حتى سن 25 / البنات غير العاملات وغير المتزوجات)».

وكان مجلس الضمان الصحي قد أوضح طرق الاحتيال والإهمال وإساءة الاستخدام في التأمين الطبي من قبل المستفيدين.

وأشار المجلس إلى أن الأساليب تتمثل في تكرار الزيارات لمقدمي الخدمة دون دواعٍ طبية، والتعاون مع أطباء أو صيدلانيين للحصول على خدمة غير مغطاة تأمينياً.