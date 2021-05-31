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الأرصاد تنبه أهالي منطقتين بارتفاع درجات الحرارة بدءا من الغد

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

نبه المركز الوطني للأرصاد من ارتفاع درجات الحرارة على أجزاء من منطقتي ‎المدينة المنورة و ‎الشرقية اعتباراً من غداً ‎الثلاثاء حتى بداية الأسبوع القادم.

وتوقع المركز أن تتراوح درجات ‎الحرارة العظمى في منطقتي المدينة المنورة والشرقية من (٤٦-٤٨) ° .

وفي وقت سابق، ت المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم سماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة )تمتد إلى أجزاء من وسط المملكة.

 

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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