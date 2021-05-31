شكرا لمتابعة خبر عن الراجحي: سنطلق قريبًا خدمة سداد المقابل المالي لرخص العمل مقدمًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، أن الوزارة ستطلق قريباً خدمة سداد المقابل المالي لرخص العمل لكل ربع سنة تدفع مقدماً.

وأكد الراجحي حرص الوزارة على استمرارية الشراكة الراسخة مع القطاع الخاص ومجلس الغرف السعودية في جميع قرارات الوزارة ومبادراتها المتعلقة بسوق العمل، مبينا أن الوزارة تسعى إلى دعم القطاع الخاص لضمان نموه وتوسع أعماله.

وأوضح وزير الموارد البشرية أن نظام العمل المرن أتى لإمداد المنشآت بالكوادر الوطنية المؤهلة وتغطية احتياجاتهم الضرورية أوقات الذروة، والتي استفاد منها أكثر من 3 آلاف منشأة حتى الآن.

وأضاف أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية ستسهم في القضاء على التشوهات التعاقدية مثل التستر والاستغلال وستزيد من تنافسية سوق العمل.