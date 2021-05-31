شكرا لمتابعة خبر عن زوج يحرم زوجته من الإنجاب ويهددها بالطلاق إن حملت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

اشتكت سيدة أنها متزوجة منذ 3 أعوام وزوجها يرفض الإنجاب ويتوعدها بالطلاق في حال حملت، لتقم برفع قضية ضد الزوج والمطالبة بتعويض نتيجة صبرها لأكثر من 3 سنوات على عدم الإنجاب وضياع عمرها.

وقالت السيدة، أن زوجها ليس لديه أي مشاكل أو موانع شرعية تمنعه من الإنجاب بل يرفض ذلك بحجة أنه لا يريد تحمل مسؤولية الأبناء ولم تكتشف ذلك إلا بعد الزواج؛ حيث عندما أرادت أن تطلب منه ذلك ويكون لديها طفل تهجم عليها بالصراخ وخيرها بين البقاء وعدم الإنجاب أو الطلاق، بحسب صحيفة "الوطن" .

وأشارت إلى أنه بعدما طلبت الطلاق رفض وبقيت في منزل أسرتها، مما دفعها للجوء إلى محامٍ لمعرفة موقفها القانوني في حال رفعت قضية فسخ نكاح وطلبت تعويضا عن الحالة النفسية التي مرت بها مع الزوج وحرمانها من الإنجاب طيلة فترة الزواج.