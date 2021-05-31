شكرا لمتابعة خبر عن منع استيراد وبيع ألعاب الأطفال والحلوى المصنعة على هيئة سجائر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضحت هيئة حقوق الإنسان أنه يمنع استيراد وبيع ألعاب الأطفال والحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من وسائل التدخين.

وأشارت اللهيئة بمناسبة اليوم العالمي للتدخين إلى عدم استيراد أو بيع أو تقديم منتجات تحمل دعاية للتبغ ومشتقاته، وعدم بيعه داخل وسائل النقل العام .

وأضافت أنه يمنع الإعلان والترويج للتبغ ومشتقانة بأي وسيلة من وسائل الإعلان أو الإعلام، وحذف مشاهد تعاطي التبغ من الأفلام والمسلسلات والبرامج والمطبوعات.

وأكدت الهيئة على أنه يمنع التدخين في أماكن تصنيع الطعام والمواد الغذائية والمشروبات وتجهيزها وتعبئتها.