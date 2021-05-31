شكرا لمتابعة خبر عن مزرعة الزيتونة بالباحة تستضيف أطفال مركز رعاية الأطفال ذوي الإعاقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد الغامدي (صدى):

استضافت مزرعة الزيتونة للسياحة الزراعية أطفال مركز رعاية الاطفال ذوي الاعاقة بمنطقة الباحة والتي تهتم بزراعة ومنتجات الزيتون، حيث استمع الاطفال لشرح مفصل عن المدرجات الزراعية التي تحوي آلاف الأشجار من الزيتون، ومعاصر الزيتون وحديقة الطيور، واهمية استغلال طبيعة المنطقة وإنعاشها زراعياً بما يحقق هويتها الزراعية.

وفي نهاية الزيارة قدم أطفال المركز شهادة شكر لمالك المزرعة الدكتور صالح بن عباس آل حافظ على الدعوة الكريمة، ومنحهم الفرصة لزيارة المزرعة والتعرف بشكل كامل عن المحاصيل الزراعية واهميتها للمجتمع.

واكد مدير مركز الباحة الأستاذ احمد بن عيسى الزهراني على "أهمية الزيارة وانعكاس مثل هذه الزيارات على الأطفال، من خلال تعريفهم بما تحتويها منطقتهم من منتجات زراعية رائدة والتعرف على جمال التراث والطبيعة الخلابة التي تشهدها الباحة، وبالتأكيد الهدف الرئيسي هو إدخال الفرحة الحقيقية لقلوب الأطفال".