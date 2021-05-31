الحصيني: طقس «الإثنين» يشهد أجواء حارة على معظم مناطق المملكة

توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الإثنين، أن يشهد طقس الساعات الـ 24 المقبلة أجواء تتنوع من حارة إلى حارة جدًا على معظم مناطق المملكة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال الحصيني: متوقع خلال 24 ساعة القادمة من اليوم الإثنين 1442/10/19هـ أجواء من حارة إلى حارة جداً على معظم مناطق المملكة.

وأشار خبير الطقس والمناخ، إلى أن هناك رياحًا تتراوح ما بين متوسطة إلى شبه قوية على أجزاء من الشرقية ونجران وجنوب الرياض وسواحل مكة، وسط زيادة فرصة هطول أمطار متفاوتة على أجزاء من مناطق المدينة وجنوب حائل ومرتفعات مكة.

وفي توقعاته لطقس اليوم الإثنين، قال المركز الوطني للأرصاد، إن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة، الإثنين، والتي يصحبها رياح نشطة على بعض مناطق المملكة.