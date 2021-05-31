«الأرصاد» عن طقس الإثنين: سحب رعدية ممطرة على 5 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تكون الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة، الإثنين، والتي يصحبها رياح نشطة على بعض مناطق المملكة.

وقال مركز الأرصاد، في تقريره عن حالة طقس الإثنين، إن الفرصة تكون مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة قد تمتد إلى أجزاء من وسط المملكة ورياح نشطة على أجزاء من جنوب منطقة الرياض تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وحول حالة البحر الأحمر، توقع مركز الأرصاد أن تكون حركة الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين.

أما عن حالة الخليج العربي، فأشار مركز الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين متر ومترين.